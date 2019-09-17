«الخدمة المدنية» تطلق برنامجاً لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أطلقت وزارة الخدمة المدنية «برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية» بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، سعياً منها لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية. وأضافت «الخدمة المدنية» أن البرنامج هو تأهيلي متخصص لتطوير قدرات ومعرفة موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ورفع كفاءتهم، للإلمام باللائحة التنفيذية للموارد البشرية عمليا ونظريا، والحصول على شهادة الاعتماد لأخصائي اللائحة التنفيدية للموارد البشرية من وزارة الخدمة المدنية.

أطلقت وزارة الخدمة المدنية «برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية» بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، سعياً منها لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية. وأضافت «الخدمة المدنية» أن البرنامج هو تأهيلي متخصص لتطوير قدرات ومعرفة موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ورفع كفاءتهم، للإلمام باللائحة التنفيذية للموارد البشرية عمليا ونظريا، والحصول على شهادة الاعتماد لأخصائي اللائحة التنفيدية للموارد البشرية من وزارة الخدمة المدنية.

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