، بلدية صامطة تغلق 6 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
يواصل قسم الرقابة الصحية بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الجولات الرقابية ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة، وتستهدف كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من أجل تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.
وذكر رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الحملة أسفرت منذ بداية شهر محرم لهذا العام الهجري 1441هـ، عن إغلاق ست منشآت صحية مخالفة للاشتراطات الصحية والفنية لأنظمة البلدية، وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 284 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى منع 13 عاملاً من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية .
وأكد "الدغريري" استمرار الحملة الرقابية لمتابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها .
من جانبه، كشف مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أن الحملة الرقابية التي تستهدف المرافق المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إتلاف ومصادرة 68 كجم من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويظهر عليها أثر التلف إضافة إلى تحرير 18 مخالفة.
ودعا "الدغريري"، المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، موضحًا أن عمليات الضبط جاءت خلال الجولات الميدانية التي تنفذها حالياً البلدية على محال بيع الأغذية.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 02:55 PM
إتلاف مواد غذائية بوزن 284 كجم غير صالحة للاستهلاكبلدية صامطة تغلق 6 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات
يواصل قسم الرقابة الصحية بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الجولات الرقابية ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة، وتستهدف كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من أجل تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.
وذكر رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن الحملة أسفرت منذ بداية شهر محرم لهذا العام الهجري 1441هـ، عن إغلاق ست منشآت صحية مخالفة للاشتراطات الصحية والفنية لأنظمة البلدية، وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 284 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى منع 13 عاملاً من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية .
وأكد "الدغريري" استمرار الحملة الرقابية لمتابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها .
من جانبه، كشف مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أن الحملة الرقابية التي تستهدف المرافق المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إتلاف ومصادرة 68 كجم من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويظهر عليها أثر التلف إضافة إلى تحرير 18 مخالفة.
ودعا "الدغريري"، المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، موضحًا أن عمليات الضبط جاءت خلال الجولات الميدانية التي تنفذها حالياً البلدية على محال بيع الأغذية.
، بلدية صامطة تغلق 6 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صامطة تغلق 6 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.