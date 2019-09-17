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أعربت المملكة المغربية عن تنديدها واستنكارها الشديديْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمملكة، ووصفته بأنه يشكل تهديداً للأمن والسلم في العالم.
جاء ذلك في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أكّد فيها تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها ضدّ أيّ تهديد يستهدف سلامة أراضيها.
وقال ملك المغرب: إنه من منطلق ما يربطنا شخصياً، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، نعرب عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزّأ من أمن المغرب واستقراره.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 02:07 PM
أكّد تضامنه الدائم مع المملكة ضدّ أيّ تهديد يستهدفها
أعربت المملكة المغربية عن تنديدها واستنكارها الشديديْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعيْن لشركة أرامكو بالمملكة، ووصفته بأنه يشكل تهديداً للأمن والسلم في العالم.
جاء ذلك في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أكّد فيها تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها ضدّ أيّ تهديد يستهدف سلامة أراضيها.
وقال ملك المغرب: إنه من منطلق ما يربطنا شخصياً، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، نعرب عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزءٌ لا يتجزّأ من أمن المغرب واستقراره.
، المغرب يستنكر الهجوم الإرهابي على معملَي "أرامكو" ،
المصدر : الخليج 365
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