خطوات إصدار ” هوية مقيم 1441 ” استعلام عن صلاحية هوية مقيمِ

قامت إدارة الجوزات بالمملكة بأعمال رائعة توفر الجهد والوقت على أعداد هائلة من المقيمين على أرض المملكة حيث وفرت بعض التقنيات الحديثة للقيام بعض الأعمال التي كانت تستلزم الذهاب إلى مقر الجوازات ومن الاستعلامات الإلكترونية استعلام عن صلاحية هوية مقيم وكذلك فعلت بعض الخطوات البسيطة لإصدار هوية مقيم إلكترونياً حتى تتماشى مع أحدث النظم العالمية في الاعتماد على الطرق الإلكترونية والتي تكون نادرة الأخطاء وكذلك موفرة لكثير من الوقت وإليكم تفاصيل الخطوات التي يجب اتباعها لإصدار هوية مقيم.

خطوات إصدار هوية مقيم

ببعض الخطوات السهلة يمكنك التجديد أو إصدار هوية في دقائق معدودة والخطوة الأولى الذهاب إلى موقع أبشر للجوازات ومن الصفحة الرئيسية قم بالضغط على إصدار هوية مقيم ثم قم بالدخول من خلال حسابك على أبشر بوضع رقم الهوية والرقم السري المسجل به، بعد ذلك ستجد حسابك وكل المسجلين عليه من عمالة قم بإضافة جديد لإصدار هوية أو الضغط على موجود بالفعل لتجديد الهوية.

قم بتسديد رسوم إصدار هوية مقيم من خلال حسابك البنكي المربوط بالموقع ثم قم بإتمام الطلب وطباعة الهوية وبذلك تكون أنهيت خطوات الإصدار بكل يسر وسهوله، الجدير بالذكر أن تجديد الإقامة الجديد ارتفع حتى خمس سنوات بدلاً من النظام القديم والذي كانت المدة القصوى للتجديد هو ثلاث سنوات وتعد تلك من أفضل مميزات نظام الإقامة الجديد.