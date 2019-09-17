ارتفاع أسعار النفط بنسبة 15% بعد حدوث الهجمات على منشآت النفط بالسعودية

أعلنت الجهات الحكومية الرسمية في المملكة العربية السعودية، على ارتفاع سعر النفط بما يقارب من 15% عند فتح الأسواق بعد ما حدث من هجمات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام، والذي أدى إلى حدوث تأثير على أكثر من 5% من أمدادات النفط العالمي.

حيث قد قفزت العقود الأجلة لخام البرنت لما هو يزيد عن 19% حتى تصل إلى 71.95 دولار لبرميل النفط، بينما قد صعدت العقود الأجلة لخام النفط الأمريكي لأكثر من 15% حتى بلغت ما يقارب من 63.34 دولار لسعر البرميل الواحد، والجدير بالذكر بأن ارتفاع أسعار النفط في السعودية لم يكن المرة الأولى ولكنه من عدة أشهر بدأت ارتفاعات أسعار النفط.