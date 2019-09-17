حقيقة وفاة تركي آل الشيخ في السعودية

تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 نبأ وفاة تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، نتيجة أزمة قلبية آلمت به ، حيث لم تؤكد وسائل الإعلام السعودية أو الحسابات الخاصة بالمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ نبأ وفاته حيث تبقى هذه الاخبار مجرد شائعات لحين ثوبتها من مصدر رسمي.

ويبلغ تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ من العمر 38 عاما، ويشغل مستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وتخرج تركي آل الشيخ عام 2000 من كلية الملك فهد الأمنية حيث نال درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، كما تلقى العديد من الدورات في علم الجريمة والتحقيق وإدارة المخاطر والإدارة.

ويمتلك تركي آل الشيخ نادي بيراميدز المصري ويمتلك عضوية شرفية في أندية الهلال و النصر و التعاون، وكان الرئيس الفخري لنادي التعاون والرئيس الفخري لنادي الوحدة ورئيس هيئة أعضاء الشرف، قبل أن يستقيل منهما في يونيو 2019، كما اشترى نادي ألميريا الاسباني في أغسطس الماضي.