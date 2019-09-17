هاشتاق أردوغان وإيران أعداءنا يشعل تويتر المملكة بعد تصريحات الرئيس التركي بشأن الهجوم على معملي...

أطلق عدد من المغردين بالمملكة، هاشتاق #اردوغان_وايران_اعداءنا ، ردا على التصريحات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف بقيق ومعمليْ أرامكو، مما أثار حفيظة المغردون من أبناء المملكة والوطن العربي .

وشهد الهاشتاق تفاعل واسع وتناول فضح علاقة أردوغان بالإرهاب ونشروا عددًا من الصور التي أظهرت “أردوغان” بجوار رؤساء وزراء إسرائيل، ومصافحًا إرهابي إيران

وقال حساب تحت أسم أحمد الظفيري ” صُناع الارهاب والأعداء التاريخيين للسعودية العظمى منذ نشأتها قبل 300 عام. سنبقى هنا حماة للحرمين وللرسالة وليبقى غيرنا متعلقاً باحلام ولاية الفرس و خلافة الترك”

ونشر محمد العتيبي متسائلا “تغير في الموقف أم تغير في الإسلام ؟!!! إذا كنا بادئين في الهجوم على اليمن فلماذا شاركتنا في التحالف ؟! وإلا الإسلام والأخوه تغيرت بعد ؟! هل ذهبنا لليمن عبثاً ؟! هل تقبل أن تهاجمك ميليشيات في سوريا او في العراق ونبرر ؟!

وقال “أمجد طه”: “يا أردوغان.. لنتذكر مَن بدأ بقصف كردستان (كوردستان) جنوب تركيا؟ من 1978 إلى 2019، كل سنة من يبدأ بقصف الأطفال والنساء في كردستان؟ وآخر الأرقام تقول 13.327 جريحًا 29.639 شهيدًا”.

وكان مَعمَلان تابعان لأرامكو، قد تعرضا لهجوم إرهابي؛ حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، حينها إنه “بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح السبت ١٤ سبتمبر ٢٠١٩م على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة (بقيق) وهجرة (خريص).