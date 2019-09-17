إجراء هام بشأن محام استولى على مليون ريال من مواطنة في جدة.. وهكذا خدعها

أوقفت الجهات الأمنية، محاميا متهربا من حكم حبس أصدرته محكمة التنفيذ في جدة بإلزامه إعادة مليون ريال، لعميلة في مكتبه.

وحسب “عكاظ” كانت مواطنة سلمت المحامي المبلغ مقابل إجراء معاملة تسوية قضية لها، لكنه لم يف بالمطلوب منه.

وقالت مصادر أن عملية القبض على المتهم، جاءت بعد مماطلة في تنفيذ ما أقرته المحكمة من سداد، مبلغ مليون ريال، إضافة إلى 367 ريالا، قيمة إعلان نشر في إحدى الصحف. فيما تم إيداع المتهم في قسم الشرطة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، والسجن في حال عدم السداد.

وكانت مؤسسة النقد أبلغت المحكمة أنه لا توجد أية مبالغ في حسابات المنفذ ضده، تفي بكامل السداد، الأمر الذي على ضوئه أصدرت المحكمة حكمها بإيقاع الحبس التنفيذي على المحامي لحين إيفاء السداد.

وأبلغ وكيل المدعية الدوريات الأمنية عن مكان المحامي، ليتم القبض عليه أخيرا بعدما دخل أحد المستشفيات فجرا، ليتم توجيهه إلى مركز الشرطة.