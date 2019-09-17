قال الباحث الفلكي د. خالد بن صالح الزعاق أن موسم “الصفري”، بدأ أمس، ويستمر لمدة ٣٩ يوما، ويتزامن مع دخول ثالث نجوم سهيل، كما أنه يتميز بأنه تتضح فيه رؤية سمات فصل الشتاء المقبل من حيث البرودة والأمطار.
وبحسب “سبق”، أضاف، إن موسم الصفري سمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية بسبب التغيرات الجوية.
وأشار إلى أنه في هذا الموسم يُنهى عن النوم تحت أديم السماء بسبب تقلب الأجواء السريعة، وتمنع ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة، وخاصة لمَن يعانون حساسية الصدر والجلد.
وينصح المختصّون بتناول المضادات الطبيعية بكثرة مع الوجبات وغيرها، مثل الليمون والزنجبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يعلن عن بدء موسم الصفري ويحدد مدته.. وتحذير من انتشار هذه الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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