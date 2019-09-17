عاجل اليمن : قرار رئاسي كارثي .. وساعات حرجة تنتظر اليمنيين ودعوة عاجلة للرئيس هادي (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئاسي كارثي .. وساعات حرجة تنتظر اليمنيين ودعوة عاجلة للرئيس هادي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الصحفي اليمني “عبدالرقيب الهدياني” الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاستغلال الملتقى الاممي لصالح اليمن. وقال “الهدياني” في تغريدة على موقع تويتر: “هادي كلف رئيس الوزراء معين عبدالملك بالذهاب الى اجتماع الامم المتحدة. قد يهمك ايضاً: لأول مرة .. تكليف عمار صالح ‘‘شقيق طارق’’ بمهمة خطيرة وبدء تنفيذها فورًا .. وفرق الموت تصل إلى عدن Advertisements صفعة موجعة للإمارات قبل قليل في مجلس الأمن.. بسبب انقلابها على الحكومة اليمنية في عدن (تفاصيل) هل تذكرون طفلة طيور الجنة ‘‘ديما بشار’’ شاهدوا كيف أصبحت بعد الزواج في ظهور جديد بمولود (صور) واشار انها لا توجد ضغوطات سعودية ,, مؤكدا ان السعودية مشغولة بمصيبتها. واضاف بالقول: “اتمنى على الرئيس هادي ان يعيد النظر في القرار وان يستغل هذا الملتقى الاممي لصالح اليمن. واختتم قائلاً: ” بقيت ساعات حرجة فقط قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة.

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