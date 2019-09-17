عاجل اليمن : لأول مرة .. تكليف عمار صالح ‘‘شقيق طارق’’ بمهمة خطيرة وبدء تنفيذها فورًا .. وفرق الموت تصل إلى عدن

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. تكليف عمار صالح ‘‘شقيق طارق’’ بمهمة خطيرة وبدء تنفيذها فورًا .. وفرق الموت تصل إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة ، الاحد ، عن تحركات اماراتية خطيرة في محافظتي تعز وعدن (جنوب وغرب اليمن) عبر ادواتها هناك.

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان «مجاميع مسلحة من مليشيات طارق عفاش تنتقل بشكل سري الى محافظة تعز وتلتحق بكتائب ابو العباس بدعم واشراف اماراتي».

وافادت المصادر بأن اجتماعا ضم ضباط اماراتيين مع طارق عفاش وعناصر ارهابية بينهم ( الفضلي ) وضباط يتبعون عمار صالح، للاعداد لخطة اغتيالات واعمال تخريبية في محافظات (تعز،ابين، شبوة، مأرب).

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وفي العاصمة المؤقتة عدن والخاضعة لسيطرة الانفصاليين، اكدت المصادر وصول اسلحة ومعدات اماراتية لدعم الانقلابيين ، فيما تم شحن 30 مدرعة معطوبة خلال المواجهات الاخيرة.

في وقت يستمر ما يسمى المجلس الانتقالي بتجنيد اعداد كبيرة وضمها ضمن مليشياته المسلحة.

في عدن ايضا ذكرت المصادر «ان مجموعات متخصصة بالاغتيالات وصلت الى عدن قادمة من الضالع ، تلقت تدريبات في معسكرات الانتقالي لتوزيعها بعد ذلك لتنفيذ عمليات اغتيال في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية».