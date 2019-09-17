«أرامكو» توجه رسالة إلى منسوبيها: أنتم خط الدفاع الأول عن الشركة

وجهت شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر إلى منسوبيها، مؤكدة أنهم خط الدفاع الأول عن منشآت الشركة.

وذكرت أرامكو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: «همة الوطن ومؤسساته من همة أبنائه وبناته الذين يعملون بتميز وتفانٍ.. موظفو أرامكو السعودية هم خط الدفاع الأول للشركة».

وتابعت أرامكو، قائلة: «فشكرًا لكل من يلبون نداء الواجب بمهنية وإخلاص».

يذكر أن معملين تابعين لأرامكو تعرضا لهجمة إرهابية، فجر السبت الماضي، وأدانت معظم دول العالم والمؤسسات الدولية الحادثة، في الوقت الذي تلقى فيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدة اتصالات من قادة العالم، أعربوا خلالها عن تضامنهم ووقوفهم بجوار المملكة.

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وأعلنت وزارة الداخلية، صباح السبت الماضي، تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى إلى اندلاع حريق في معملَيْن للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

من جانبه، تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء أمس الأول الأحد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، نتج عنها حرائق تمّت السيطرة عليها.

وعقد وزير الطاقة بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي حصلت نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدين أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.