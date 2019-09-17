السعودية اليوم / مصرع 24 شخصًا نتيجة تفجير انتحاري بتجمع انتخابي للرئيس الأفغاني



كابول 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم فيما أصيب 31 آخرون نتيجة تفجير انتحاري بتجمع انتخابي تابع للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان وسط أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في تصريح أن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل منشأة يستخدمها المشاركون في التجمع الانتخابي, مبينا لم يصب أي من أعضاء الحملة الانتخابية في الحادث.

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13:54ت م

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