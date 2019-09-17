السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة عمل لدراسة القوى العاملة وآلية إعادة توزيعها



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم ، ورشة العمل الخاصة بدراسة القوى العاملة بالوزارة وآلية إعادة توزيعها التي أعدها معهد الإدارة العامة، وذلك في مقر ديوان الوزارة بمدينة الرياض، برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان، وحضور رئيس فريق الدراسة من معهد الإدارة العامة الدكتور منصور بن عبدالعزيز المعشوق وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير خلال الاجتماع توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، بإتمام الدراسة، وحرصه على تنفيذها من معهد الإدارة، مبينًا مراحل تنفيذ مشيرًا إلى أن الفريق قام بعدة طرق وأساليب رياضية لتنفيذها، وتم تزويد فريق الدراسة بجميع المعلومات الخاصة بالموظفين في ديوان الوزارة، والتشكيلات الإدارية، علماً بأن الدراسة شملت (1370) موظفاً في ديوان الوزارة.

وأوضح أن معهد الإدارة العامة له جهود كبيرة مع الوزارة منذ إنشائها عام 1414هـ وحتى تاريخه، والمعهد يساعد في كثير من الدراسات وكانت آخر دراسة المتعلقة بالهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، واقترح المعهد في حينه ثلاثة هياكل تنظيمية وهيكلية للفروع تمت الاستفادة منها بشكل كبير.

بعد ذلك قدم الدكتور منصور المعشوق من معهد الإدارة العامة، عرضاً مرئياً عن ما تم عمله في هذه الدراسة من ناحية إجراء مراجعة شاملة لحجم وتوزيع القوى العاملة في جميع الوحدات التنظيمية الرئيسة والاستشارية والمساعدة، وتحليل البيانات الواردة عن حجم القوى العاملة.

// انتهى //

13:52ت م

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