اليوم الوطني / الهيئة الملكية بالجبيل تنظم أكثر من 24 فعالية ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 89



الجبيل 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أكملت الهيئة الملكية بالجبيل استعداداتها لتنظيم فعاليات احتفال مدينة الجبيل الصناعية باليوم الوطني الـ 89 ، التي ستنطلق الجمعة المقبل، وتستمر أربعة أيام، بالتعاون مع لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة خلف بن ناصر الشمري أن الفعاليات ستتضمن برامج وأنشطة متنوعة في أماكن متعددة تستهدف جميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الفعاليات ستقام في كل من مركز الملك عبدالله الحضاري وقاعة المؤتمرات بالفناتير، ومجمع غاليريا، وشاطئ الفناتير الجنوبي، إضافة إلى مركز المدينة.

وبين أن اللجنة لمنظمة أعدت أكثر من 24 فعالية للاحتفال باليوم الوطني، منها فعالية "الأوبريت الوطني"، وفعالية "الكرنفال الوطني" التي ستضم 8 أركان متنوعة بمركز الملك عبدالله الحضاري، وفعالية "المسيرة الوطنية" التي ستجوب شوارع مدينة الجبيل الصناعية بالسيارات الكلاسيكية والعسكرية، والدبابات النارية، والخيالة، والدراجات الهوائية وطلاب الكشافة ، و"فعاليات وطنية" تشمل أركان تفاعلية وفلكوريات شعبية ، بمجمع غاليريا مول.

ومن الفعاليات كذلك فعالية "مسرحية الخزنة " التي تستضيفها قاعة المؤتمرات بالفناتير ، وفعالية "عروض السيارات اللاسلكية"، التي سيقدمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، وستقام كذلك فعالية "مرسم جسفت الجبيل" بمركز الملك عبدالله الحضاري، وسيحتضن شاطئ الفناتير الجنوبي عددًا من "العروض البحرية" التي ستشمل على المسيرة البحرية، والقوارب الشراعية، والباراشوت، والفلاي بورد.

يأتي تنظيم هذه الفعاليات حرصاً من الهيئة الملكية بالجبيل على الاحتفاء باليوم الوطني الــ 89 للمملكة، واستثمار هذه المناسبة في تنمية الحس الوطني وتعزيز الانتماء والولاء للوطن الغالي.

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13:50ت م

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