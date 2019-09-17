السعودية اليوم / "الأرصاد" تُصدر توقعات فصل خريف 2019 على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي



جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال فصل الخريف لهذا العام 1441هـ - 2019م.

وأوضح التقرير، أن فصل الصيف يبدأ فلكيا في 23 سبتمبر 2019م، وينتهي في 22 ديسمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لخريف العام الحالي على المملكة - بمشيئة الله - إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل، وذلك على معظم أجزاء المملكة في حدود درجة "+1.0" على شمال، وشرق، ووسط المملكة، فيما عدا غرب وجنوب غرب المملكة بزيادة أقل تصل إلى نصف درجة "+0.5".

كما تشير التوقعات - بمشيئة الله - إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة.

وأفاد التقرير بوجود ارتفاع في معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل، وذلك على معظم دول

// انتهى //

13:44ت م

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جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال فصل الخريف لهذا العام 1441هـ - 2019م.وأوضح التقرير، أن فصل الصيف يبدأ فلكيا في 23 سبتمبر 2019م، وينتهي في 22 ديسمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لخريف العام الحالي على المملكة - بمشيئة الله - إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل، وذلك على معظم أجزاء المملكة في حدود درجة "+1.0" على شمال، وشرق، ووسط المملكة، فيما عدا غرب وجنوب غرب المملكة بزيادة أقل تصل إلى نصف درجة "+0.5".كما تشير التوقعات - بمشيئة الله - إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة.وأفاد التقرير بوجود ارتفاع في معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل، وذلك على معظم دول مجلس التعاون الخليجي ، مع احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على جميع دول المجلس.// انتهى //13:44ت م0093

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