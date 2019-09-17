السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة



جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

رأّس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة , رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة اليوم , اجتماع المجلس للعام الجاري ، بحضور أعضاء المجلس‪.

واستعرضت الشؤون الصحية بجدة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية ، وبرامج الوقاية بالتعاون مع جهات الاختصاص ، كما اطلع المجلس على عددٍ من البرامج التوعوية المقدمة في المراكز الصحية والتجارية، والفعاليات الرسمية، والأماكن العامة بهدف توعية المجتمع وتعزيز مستوى الصحة العامة والعمل لخفض نسبة السمنة والحد من التدخين، ورفع نسبة الكشف المبكر للأمراض وتقديم الرعاية النفسية الصحية، كما اطلع المجلس على إنجازات الشؤون الصحية بجدة لعام 2019م.

وعَرَض فرع وزارة التجارة والاستثمار بجدة تقريراً أمام سموه عن أعمال اللجنة الاقتصادية والاستثمارية للعام الجاري ، وتطويرها بالمحافظة، بالإضافة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بالأهداف الاقتصادية للمجلس المحلي ، وتعزيز وتحفيز البيئة الاقتصادية بالمحافظة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 , إلى جانب توفير الدعم والتمكين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

كما تضمن العرض المدن الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المنفذة وتحفيز المستثمرين ومعالجة التحديات والمعوقات بالمدن الصناعية ، حيث يوجد 4 مدن صناعية تحتضن أكثر من 800 مصنع .

من جهتها عرضت أمانة محافظة جدة تقريراً عن عدد المشاريع المقترحة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه السطحية في بعض الأحياء ، واستكمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار.

وأكد سمو محافظ جدة في نهاية الاجتماع أهمية بذل الجهود ، والتعاون بين الجهات لضمان تقديم أفضل الخدمات التنموية والصحية والبلدية للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة .

// انتهى //

13:44ت م

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