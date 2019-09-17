السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في ندوة "دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"



مسقط 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ندوة حول "دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي نظمها مجلس الشورى بسلطنة عمان صباح اليوم في مسقط, وذلك في إطار الأنشطة الخليجية المشتركة، وتنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الدوري الثاني عشر، بشأن تعزير العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل البرلمانية الخليجية،

وشارك في الندوة مجالس دول مجلس التعاون للشورى والنواب والوطني والأمة, كما شاركت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) بأوراق عمل تناولت الدور الرقابي والدور التشريعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطط التي تتبعها في إنجاز أدوراها بفعالية، واقتراح آلية لتقييم مدى التزام الحكومات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات سيتم رفعها لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في اجتماعهم الدوري القادم.

// انتهى //

13:44ت م

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