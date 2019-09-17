سياسي / الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية الحل السياسي في فنزويلا



بروكسل 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم أن الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد السلمي والمستدام للخروج من الأزمة في فنزويلا.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن النظام الفنزويلي أعلن عن إقامة مائدة حوار وطنية مع بعض قوى الأقلية السياسية في البلاد.

وأضاف انه ومع ذلك ، لتحقيق النجاح والموثوقية، من المهم أن تتمتع أي عملية تفاوضية بالتمثيل السياسي اللازم ، ودعم الجمعية الوطنية، فضلاً عن الهدف السياسي الواضح المتمثل في جر البلاد نحو انتخابات رئاسية ذات مصداقية.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لعملية شاملة وجادة وموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية وأنه سيتخذ التدابير المناسبة المتاحة له لتعزيز استعادة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في فنزويلا.

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13:44ت م

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