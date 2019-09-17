اليوم الوطني / محافظة رياض الخبراء تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89



رياض الخبراء 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أنهت محافظة رياض الخبراء استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 89 وذلك بتجهيز الميادين والشوارع وواجهات المباني بالأعلام واللوحات الوطنية ، بمشاركة جميع الجهات الحكومية والقطاعات الخيرية ، بتوجيه من محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان .

وأشار المحافظ إلى الاهتمام بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة .

وستنطلق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بالمحافظة يوم الخميس القادم ويستمر حتى يوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر بمشاركة الأهالي والأسر المنتجة والفرق الشعبية في مقر المهرجانات بالمحافظة.

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13:39ت م

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