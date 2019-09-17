السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 11 مشروعاً لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في محافظات ومدن المنطقة



الدمام 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم عن تنفيذ ١١ مشروعاً لدرء أخطار الأمطار والسيول في محافظات ومدن المنطقة الشرقية، لعام 1440/1441هـ، بتكلفة إجمالية بلغت ١٠٥ ملايين ريال، مبينة أن متوسط نسبة الإنجاز فيها بلغ 40% لجميع البلديات المرتبطة بها.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن وكالة شؤون البلديات في أمانة المنطقة تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية في محافظات ومدن المنطقة وتهيئة البنية التحتية وتوفير جميع احتياجاتها ومتطلباتها.

وأضاف أن الأمانة تعمل في كل عام دراسات للمشاريع التي تتطلبها جميع بلديات المنطقة، وأنه يتم العمل على تخصيص جزء من موازنة الأمانة لتنفيذ مشروعات البنيه التحتية والتأكد من تطبيق معايير الجودة في جميع المشروعات التي تنفذها إدارة الشؤون الفنية بوكالة البلديات، مؤكداً أن هذه المشروعات التنموية الحديثة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تهيئة البنيه التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

وبدوره ألإاد وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد بن شويل، أن الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار يتم متابعتها ودعمها من خلال مضخات المياه المتنقلة والآليات والمعدات ومباشرة التنفيذ في مدن ومحافظات المنطقة وتنظيم العمل بين كافة الجهات المعنية من خلال غرفة العمليات التي تديرها أمانة المنطقة الشرقية.

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13:34ت م

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