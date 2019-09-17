

الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

التقى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أمس الأول، معالي المستشار الاقتصادي لفخامة رئيس جمهورية إريتريا حقوص قبرهيوت، الذي يقوم بزيارة للمملكة حالياً.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المملكة وإريتريا في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، كما جرى بحث موضوع الاستثمار الزراعي السعودي في إريتريا.

حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال والشركات

// انتهى //

13:33ت م

0085



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أمس الأول، معالي المستشار الاقتصادي لفخامة رئيس جمهورية إريتريا حقوص قبرهيوت، الذي يقوم بزيارة للمملكة حالياً.وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المملكة وإريتريا في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، كما جرى بحث موضوع الاستثمار الزراعي السعودي في إريتريا.حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال والشركات السعودية العاملة في هذا المجال، وسفير خادم الحرمين الشريفين في أسمرة صقر القرشي.// انتهى //13:33ت م0085

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المهندس العيادة يبحث مع المستشار الاقتصادي لرئيس إريتريا أوجه التعاون الزراعي بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.