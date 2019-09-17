السعودية اليوم / التأمينات الاجتماعية تشارك بملتقى تمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملتقى تمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية بالرياض، الذي تقيمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة 18 - 19 محرم 1441هـ الموافق 17 - 18 سبتمبر 2019م بفندق كراون بلازا – الرائدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار أن المؤسسة تقيم جناحاً توعوياً بمقر الملتقى يتضمن الإمكانات اللازمة لتقديم رسالتها الإعلامية التوعوية لزوّار المعرض من خلال تعريفهم بالمؤسسة ونظامها التأميني، ومايقدمه من خدمات لأصحاب العمل ومنافع للمشتركين والمستفيدين, إضافة إلى استعراض خدمات المؤسسة الإلكترونية التي تقدمها لعملائها وآلية الاستفادة منها والإجابة على أسئلة واستفسارات الزوّار.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق تطلعات الشباب السعودي ليكونوا مواطنين فاعلين ومساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إرشاد وتدريب مستفيدي الخدمات الاجتماعية لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المستفيدين والمستفيدات للوصول إلى ما يتناسب مع قدراتهم الوظيفية.

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13:30ت م

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