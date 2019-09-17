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فيديو.. اللقطات الأولى لانفجار أفغانستان ومقتل 24 شخصاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وسائل إعلام أفغانية، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى للانفجار الضخم بالقرب من تجمع انتخابي في إقليم باروان وسط البلاد اليوم الثلاثاء.
وكان مسؤول طبي في أفغانستان، قال إن 24 شخصاً قُتلوا كما أصيب 31 آخرون بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان بوسط البلاد اليوم الثلاثاء.
وقال عبد القاسم سانجين مدير المستشفى الإقليمي “من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو سيارات الإسعاف لا تزال تعمل وعدد الضحايا قد يرتفع”.
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