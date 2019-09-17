ممرضتان سعوديتان تنقذان حياة سيدة على متن رحلة جوية

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفر الباطن

أنقذت ممرضتان سعوديتان حياة سيدة في العقد الرابع من عمرها بعد تعرضها لاضطرابات في النبض وضيق في التنفس خلال سفرها على متن رحلة طائرة الخطوط السعودية المتجهة من عرعر إلى الرياض مساء الخميس الماضي.

وفي تصريح لـ “متابعات الخليج 365” قالت الأخصائية حصة العنزي، وهي إحدى خريجات جامعة حفر الباطن، إنه من خلال الأعراض التي ظهرت على السيدة تبين وجود انخفاض في نسبة السكر بالدم وهبوط الضغط؛ فقمت بمساعدة زميلتي بنقل المريضة إلى غرفة في مؤخرة الطائرة، حيث تم عمل الإسعافات الأولية لها ورفع نسبة سكر الدم من خلال إعطاء المريضة بعض المرطبات عالية السكر في مكوناتها الأساسية وجعلها على وضعية الاستلقاء ورفع القدمين لحاله هبوط الضغط، وذلك كإجراء احترازي أولي خشية أن تدخل المريضة في مرحلة الغيبوبة وتحسباً لدخولها في مضاعفات تراكمية خطيرة قد تؤثر لا قدر الله على حياة المريضة.

وأضافت “العنزي” استمررنا بمتابعة حالة المريضة عن قرب طيلة خط سير الرحلة، حتى استطعنا رفع نسبة السكر المنخفضة إلى 160 كمعدل مناسب من الناحية الطبية مقارنة لما كانت عليه عندما تعرضت للوعكة الصحية .

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وفي حديث لـ “متابعات الخليج 365” قالت الممرضة حنان فهد الحنيظل: مما لا شك فيه بأن للمملكة العربية السعودية باعاً وتاريخاً طويلاً في خدمة الإنسانية عالمياً، في شتى القطاعات والمجالات، ولا سيما الطبية منها إذ باتت تسمى بـ “مملكة الإنسانية” ويرتبط اسمها دوماً بالقضايا التي تدعو للخير والسلام والعطاء. ومن هذا المنطلق كان جديراً بنا شباب وشابات الوطن تلبية نداء الاستغاثة فوق كل أرض وتحت كل سماء. وأضافت في صباح يوم الخميس ٢٠١٩/٩/١٢، كنت متجهة إلى عاصمة القرار – رياض الخير – من مطار عرعر على رحلة الخطوط السعودية، وبعد إقلاع الطائرة بعشر دقائق تم إطلاق نداء الاستغاثة من طاقم الطائرة لمباشرة حالة حرجة لمواطنة سعودية، فقمت بتلبية النداء ساعية لأداء واجبي تجاه وطني الغالي في الحفاظ على حياة متابعات الخليج 365 التي توليها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامها.

وتابعت: “قمت بمباشرة الحالة وعمل الإسعافات الأولية اللازمة التي تتطلبها الحالة بمساعدة زميلتي الممرضة حصة العنزي، وقد تمت مرافقة المريضة بعد استعادة وعيها وإفاقتها حتى وصول الرحلة والاطمئنان على حالتها بعد استقرارها في مطار الملك خالد الدولي”.

واختتمت الحنيظل حديثها: الشكر أولاً وأخيراً لبلادنا، حفظها الله، ولحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين على تأهيل الكادر الطبي السعودي ليقدمون الخدمات الإنسانية للعالم كافة، حتى أصبحت بلادنا مثالاً مشرفاً في الخدمات الطبية والإنسانية على مستوى العالم.

من جانبه وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالله العازمي بتكريم الممرضتين نظير ما قامتا به من عمل إنساني وبطولي.