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العنزي لـ”لمواطن”: 6 أيام تفصلنا عن الخريف.. احذروا الأمراض الموسمية
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفر الباطن
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي لـ “متابعات الخليج 365” أنه وفقاً للحساب الجغرافي العالمي فإن الاعتدال الخريفي “فصل الخريف”يدخل بعد 6 أيام وذلك في يوم الاثنين 23 سبتمبر وتكون الشمس في ذلك اليوم منطبقة تماماً على خط الاستواء.
وأضاف “سنلاحظ استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلاً مع الإحساس بها نهاراً ولذا ينصح بتقليل مؤشر التكييف آخر الليل، وسيستمر معنا فصل الخريف بإذن الله لمدة 3 أشهر إلى أن ندخل في فصل الشتاء (في شهر 4 هجرياً) حيث تبدأ مربعانية الشتاء يليها فصل الشتاء فلكياً.
وأضاف العنزي أن فصل الخريف يعتبر مرحلة انتقالية بين فصل الصيف وفصل الشتاء تحدث تقلبات جوية وتنتشر الأمراض الموسمية وفي أوله يستمر الحر وآخره تبدأ البرودة، وفي فصل الخريف تعود (فرص) السحب الممطرة حيث تحدث حالات عدم استقرار للأجواء وتقابل للكتل الباردة مع الهواء الساخن وتكثر السحب بإذن الله.
وختم العنزي بقوله: “في بداية فصل الخريف يتساوي الليل والنهار وفيه يعلن ولادة فصل الخريف ونودِّع فصل الصيف فلكياً وتحدث تقلبات بالأجواء تشوبها الأتربة هذا والله أعلم”.
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