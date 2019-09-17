عبدالرحمن بن مساعد لـ أردوغان: أنت كذاب

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

اتهم الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتناقض في مواقفه السياسية، ووصفه بـ”الكذاب”.

وقارن الشاعر ابن مساعد بين موقف الرئيس التركي لعملية “عاصفة الحزم” التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الميليشيا الحوثية، وموقفه من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مجمعين لشركة أرامكو قبل أيام.

Advertisements

وفي تأييده القديم لعاصفة الحزم، ذكر أردوغان في حوار تليفزيوني أن السعودية تعمل لصالح الأشقاء في اليمن، وأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم والإمداد مع تطور الأحداث، داعيًا إيران إلى التوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية، لكن أردوغان نفسه عاد ليطالب -تعليقًا على الهجوم الإرهابي الأخير ضد المملكة – بتذكر “من بدأ قصف اليمن أولًا”.

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على تناقضات أردوغان قائلًا : أنت كذاب.

وأضاف ابن مساعد: “في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن.. وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع.. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب”.