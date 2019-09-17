مقتل 24 بانفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مسؤول طبي في أفغانستان إن 24 شخصاً قُتلوا كما أصيب 31 آخرون بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان بوسط البلاد اليوم الثلاثاء.

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وقال عبد القاسم سانجين مدير المستشفى الإقليمي: “من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو”.

وأضاف مدير المستشفى الإقليمي أن سيارات الإسعاف لا تزال تتدفق إلى الموقع وعدد الضحايا قد يرتفع.