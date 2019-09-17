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مقتل 24 بانفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مسؤول طبي في أفغانستان إن 24 شخصاً قُتلوا كما أصيب 31 آخرون بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان بوسط البلاد اليوم الثلاثاء.
وقال عبد القاسم سانجين مدير المستشفى الإقليمي: “من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو”.
وأضاف مدير المستشفى الإقليمي أن سيارات الإسعاف لا تزال تتدفق إلى الموقع وعدد الضحايا قد يرتفع.
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