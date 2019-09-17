أرامكو سترجئ تحميلات الخام الخفيف لبتروتشاينا

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مصدر صيني حكومي كبير بقطاع النفط، إن أرامكو السعودية أخطرت بتروتشاينا، اليوم الثلاثاء، بأن تحميلاتها من النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر/تشرين الأول ستتأجل لمدة عشرة أيام تقريباً.

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لكن المصدر قال: إن شركة النفط الحكومية السعودية ستظل تورد نفس درجات وكميات الخام الخفيف المطلوبة لمخصصات أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لـ”العربية”.

وأضاف المصدر أن شركة التكرير الحكومية الصينية أُبلغت أيضاً بأن تحميلات سبتمبر/أيلول من شحنات الخام الخفيف ستُستبدل بدرجات أثقل دون تغيير في الكميات أو تأجيلات.

وقال المصدر: إن مواعيد التحميل والكميات الخاصة “بشحنات سبتمبر/أيلول وشيكة للغاية بما لا يتيح تعديلها، إذ إن أرامكو ربما ما زالت تُقيِّم الأضرار التي لحقت بمنشأتيها”.