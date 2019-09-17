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2019-09-17 تراجع أسعار النفط متابعات الخليج 365 - واس انخفضت أسعار النفط اليوم على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملي نفط بالمملكة. Advertisements وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.9 %إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.







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