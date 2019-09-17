دوائي تطلق حملة بصحتك أجمل للتوعية بالمنتجات التجميلية

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (دوائي) الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة العامة في المنتجات التجميلية تحت شعار (بصحتك أجمل), بالتزامن مع فعاليات في يوم الصيدلي السعودي 2019م، وذلك خلال الفترة 14 – 27 سبتمبر في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة والعديد الجامعات ومؤسسات المجتمع لتفعيل الحملة في التوعية بسلامة منتجات التجميل والطرق الصحيحة لاستخدامها بالإضافة للمستحضرات الدوائية المستخدمة بهدف تجميلي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلي يوسف بن صالح العمري أن الحملة تهدف للتعريف بالمستحضرات التجميلية من ناحية التركيب الكيميائي والأشكال الصيدلانية, والتطرق لحالات التسمم من مستحضرات التجميل وأثر الإستخدام الخاطئ على صحة الأفراد والنظام الصحي بشكل عام, مشدداً على تصحيح أهم المفاهيم الخاطئة في استخدام الأدوية بغرض تجميلي ونفي أهم الشائعات المتداولة فيما يتعلق بمستحضرات التجميل واستخداماتها لرفع الوعي العام لدى المجتمع .

وأشار العمري إلى أن حملة “بصحتك أجمل” انطلقت بمشاركة أكثر من 600 متطوع ومتطوعة, وما يقارب من 100 فعالية في جميع مناطق المملكة, مبيناً أن يوم الصيدلي السعودي الذي يصادف يوم 20 سبتمبر في عام 2013م, يمثل يوماً مهنياً, لنشر الوعي الدوائي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة, وتمكين الشراكات المساهمة القيام بدور فعال ومؤثر في حقل التثقيف الدوائي عن طريق الشراكة المجتمعية.







