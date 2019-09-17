شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على ثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم سرقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت بفضل من الله عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب 5 جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية، حيث جاوزت قيمة المسروقات مبلغ 100 ألف ريال، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بما نسب اليهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس

بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.