"الأرصاد" رياح مثيرة للأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه محافظة جدة والقنفذة والليث ورابغ والخرمة والمويه ورنية وخليص وبحرة وتربة، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.