السعودية | شاهد.. خطاط سعودي يستبدل الورق بالرمل

شكرا لقرائتكم شاهد.. خطاط سعودي يستبدل الورق بالرمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يمارس سعودي هواية تجمع بين الخط والرسم، لكن ليس على الورق أو اللوحات إنما على الرمال الناعمة وباعتماد كبير على الإضاءة.

وصمم المشرف التربوي في "تعليم حائل" صالح الخميس صندوقا مدعما بالإضاءة، يضع على سطحه الرمال التي يقوم بالكتابة عليها.

ومع الممارسة والتكرار، وصل الخميس إلى مستوى احترافي في فن الكتابة بخط الرقعة والنسخ، لكنه يميل إلى الخط الديواني لجماله ومرونة أشكال حروفه أثناء الكتابة، كما أن مساحة الصندوق الضوئي تتناسب أكثر مع الخط الديواني.

وقال الخميس في حديث لـ"العربية.نت": "عشقت فنون الخط منذ صغري، فتعلمته ومارسته معتمداً على ذاتي، دون التحاقي بمعاهد أو مدارس خاصة في الخطوط".

وشارك الخميس في عدد من المناسبات والمهرجانات منها "رالي حائل" و"مهرجان الجنادرية" و"معرض عنيزة" و"مهرجان الأصالة" في حائل و"معرض الفلاحة".

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واعتبر الخميس أن "الخط موهبة، يتم تطويرها من خلال الممارسة والاطلاع والالتحاق بدورات تنمي الموهبة".

وعن مشاركته المقبلة في "موسم الرياض"، قال: "تأتي هذه المشاركة امتداداً لمشاركات سابقة، ومبادرة مني لتقديم شيء جميل لوطني".

وشرح قائلاً: "حين انتشار مقطع فيديو لي عبر منصات التواصل، اطلع عليه المستشار تركي آل الشيخ وجه لي الدعوة، وقام بإعادة التغريدة للفيديو فانتشر بشكل سريع ولافت".

وكشف الخميس أنه سيقدم مخطوطات خاصة في اليوم الوطني السعودي.

وتمنى أن يقدم في الفعاليات القادمة ما يثير إعجاب الناس وينال استحسانهم، كما تمنى من أصحاب موهبة الخط بالعمل على نشر ثقافة الكتابة بأنواع الخطوط العربية حتى يتعرف عليها الناس عن قرب.