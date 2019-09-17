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أدانت جمهورية نيجيريا الاتحادية، الهجومَ الإرهابي على معمليْ شركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، بطائرات بدون طيار.
ونددت بقوةٍ تلكَ الأعمالَ الإرهابية التي قد تُسفر عن زعزعة الاستقرار في المنطقة؛ مؤكدة تضامنها مع المملكة، ووقوفها معها في حربها المستمرة ضد الإرهاب.
جاء ذلك في رسالة خطية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيسُ محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أعرَبَ فيها أصالةً عن نفسه ونيابة عن الحكومة والشعب النيجيري، عن أسفه بشأن هذا الهجوم الإرهابي.
وتَسَلّم الرسالة سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية النيجيرية أباكياري أمس في القصر الرئاسي في العاصمة أبوجا.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 12:59 PM
نددت بقوةٍ تلكَ الأعمالَ الإرهابية: قد تُسفر عن زعزعة استقرار المنطقة
أدانت جمهورية نيجيريا الاتحادية، الهجومَ الإرهابي على معمليْ شركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، بطائرات بدون طيار.
ونددت بقوةٍ تلكَ الأعمالَ الإرهابية التي قد تُسفر عن زعزعة الاستقرار في المنطقة؛ مؤكدة تضامنها مع المملكة، ووقوفها معها في حربها المستمرة ضد الإرهاب.
جاء ذلك في رسالة خطية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيسُ محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أعرَبَ فيها أصالةً عن نفسه ونيابة عن الحكومة والشعب النيجيري، عن أسفه بشأن هذا الهجوم الإرهابي.
وتَسَلّم الرسالة سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية النيجيرية أباكياري أمس في القصر الرئاسي في العاصمة أبوجا.
، نيجيريا تُدين الهجوم على معمليْ أرامكو مؤكدة تضامنها مع المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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