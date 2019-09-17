محمد بن مسعود - الدمام - بما يتوافق وسوق العمل بعد موافقة اللجنة المؤقتة على إعادة الهيكلة أقرّت اللجنة المؤقتة برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إعادة هيكلة كليات التربية بجامعة شقراء، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠؛ وذلك بعد صدور القرار الوزاري بإيقاف القبول فيها.

وتَضمّنت الهيكلة الجديدة، إعادة هيكلة كليتَي التربية بشقراء والدوادمي، بما يتوافق مع أهداف وزارة التعليم في التوجه نحو الماجستير المهني للمعلمين بعد إيقاف القبول في برامج البكالوريوس؛ حيث تم تحوير بعض الأقسام الموجودة في هيكلة هذه الكليات إلى أقسام جديدة تخدم برامج الدراسات العليا؛ كأقسام المناهج، وطرق التدريس، والإدارة التربوية وأصول التربية، ووسائل تقنيات التعليم، كما تم نقل بعض الأقسام الموجودة في هيكلة هذه الكليات بعد تحويرها إلى كليات العلوم والدراسات الإنسانية.

وتمت إعادة هيكلة كلية التربية بمحافظة عفيف إلى كلية العلوم والدراسات الإنسانية متضمنة عدة أقسام؛ كالرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم الطبيعية التطبيقية (كيمياء وفيزياء وأحياء)، والحاسب الآلي، والقانون والإعلام، وعلوم الاتصال، وعلوم الرياضة، والحركة، وقسم الفنون، والتصاميم الجميلة.

وقدّم مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، الشكر باسمه واسم منسوبي الجامعة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي على إقرار إعادة هيكلة بعض كليات جامعة شقراء.

شقراء.. افتتاح عدد من برامج الماجستير والأقسام العلمية في عفيف فلاح الجوفان الخليج 365 2019-09-17 أقرّت اللجنة المؤقتة برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إعادة هيكلة كليات التربية بجامعة شقراء، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠؛ وذلك بعد صدور القرار الوزاري بإيقاف القبول فيها.

وتَضمّنت الهيكلة الجديدة، إعادة هيكلة كليتَي التربية بشقراء والدوادمي، بما يتوافق مع أهداف وزارة التعليم في التوجه نحو الماجستير المهني للمعلمين بعد إيقاف القبول في برامج البكالوريوس؛ حيث تم تحوير بعض الأقسام الموجودة في هيكلة هذه الكليات إلى أقسام جديدة تخدم برامج الدراسات العليا؛ كأقسام المناهج، وطرق التدريس، والإدارة التربوية وأصول التربية، ووسائل تقنيات التعليم، كما تم نقل بعض الأقسام الموجودة في هيكلة هذه الكليات بعد تحويرها إلى كليات العلوم والدراسات الإنسانية.

وتمت إعادة هيكلة كلية التربية بمحافظة عفيف إلى كلية العلوم والدراسات الإنسانية متضمنة عدة أقسام؛ كالرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم الطبيعية التطبيقية (كيمياء وفيزياء وأحياء)، والحاسب الآلي، والقانون والإعلام، وعلوم الاتصال، وعلوم الرياضة، والحركة، وقسم الفنون، والتصاميم الجميلة.

وقدّم مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، الشكر باسمه واسم منسوبي الجامعة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي على إقرار إعادة هيكلة بعض كليات جامعة شقراء. 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 Advertisements 11:47 AM بما يتوافق وسوق العمل بعد موافقة اللجنة المؤقتة على إعادة الهيكلة بما يتوافق وسوق العمل بعد موافقة اللجنة المؤقتة على إعادة الهيكلة أقرّت اللجنة المؤقتة برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إعادة هيكلة كليات التربية بجامعة شقراء، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠؛ وذلك بعد صدور القرار الوزاري بإيقاف القبول فيها.

وتَضمّنت الهيكلة الجديدة، إعادة هيكلة كليتَي التربية بشقراء والدوادمي، بما يتوافق مع أهداف وزارة التعليم في التوجه نحو الماجستير المهني للمعلمين بعد إيقاف القبول في برامج البكالوريوس؛ حيث تم تحوير بعض الأقسام الموجودة في هيكلة هذه الكليات إلى أقسام جديدة تخدم برامج الدراسات العليا؛ كأقسام المناهج، وطرق التدريس، والإدارة التربوية وأصول التربية، ووسائل تقنيات التعليم، كما تم نقل بعض الأقسام الموجودة في هيكلة هذه الكليات بعد تحويرها إلى كليات العلوم والدراسات الإنسانية.

وتمت إعادة هيكلة كلية التربية بمحافظة عفيف إلى كلية العلوم والدراسات الإنسانية متضمنة عدة أقسام؛ كالرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم الطبيعية التطبيقية (كيمياء وفيزياء وأحياء)، والحاسب الآلي، والقانون والإعلام، وعلوم الاتصال، وعلوم الرياضة، والحركة، وقسم الفنون، والتصاميم الجميلة.

وقدّم مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، الشكر باسمه واسم منسوبي الجامعة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي على إقرار إعادة هيكلة بعض كليات جامعة شقراء.

، شقراء.. افتتاح عدد من برامج الماجستير والأقسام العلمية في عفيف ،

المصدر : الخليج 365

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