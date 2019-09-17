، مفقودة منذ 80 عاماً .. اعثر على هذه السيارة واربح 100 مليون دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنيقة وفخمة وفُقدت خلال الاحتلال الألماني لفرنسا بالحرب العالمية الثانية

ظهرت أغلى سيارة في التاريخ، في مارس الماضي، خلال معرض جنيف للسيارات، عندما قدر سعر سيارة بوغاتي "السوداء" بنحو 12 مليون دولار.

وفي أغسطس، وخلال معرض السيارات الفاخرة الأول في العالم "بيبل بيتش كونكورس ديليغانس"، في مونتيري بولاية كاليفورنيا، عرضت سيارة بوغاتي السوداء "لو فواتور نوار" في المعرض، وبيعت بسعر يقترب من 19 مليون دولار، وتحديداً 18.68 مليون دولار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن هذه السيارة الفاخرة والباهظة السعر صُنعت استناداً إلى تصميم كلاسيكي قديم من سيارات بوغاتي هو طراز "إس سي 57 أتلانتيك"، الذي صمّمه أول مرة جان بوغاتي؛ الابن الأكبر لمؤسس الشركة إيتوري بوغاتي؛ عام 1934.

وهذا التصميم الكلاسيكي لسيارة بوغاتي السوداء لم يصنع منه إلا 4 سيارات فقط بين عامَي 1936 و1938، ما زالت 3 منها موجودة حتى الآن، في حين فُقدت السيارة الرابعة في الحرب العالمية الثانية أو تحديداً قبل نحو 80 عاماً، ومازال البحث عنها جارياً حتى الآن.

وإذا عثر على السيارة المفقودة اليوم، فإن قيمتها تقدر بنحو 100 مليون دولار.. مع العلم أن سيارة من الطراز نفسه صُنعت عام 1936 بيعت في المزاد العلني بنحو 40 مليون دولار، ويرجح أن يكون السبب الرئيس وراء ارتفاع سعرها إلى كونها أنيقة وفخمة ونادرة.

وهي سيارة كوبيه ببابين وذات شكل بيضاوي يمتد ليصل إلى الأرض تقريباً عند نهايتها.

وصُنعت السيارة الأولى خصيصاً لمصلحة المصرفي البريطاني فيكتور روتشيلد؛ وكانت ذات لون أزرق يميل إلى الرمادي.

أما الثالثة فصُنعت للفرنسي جاك هولزتشو؛ في أكتوبر 1936، في حين أن السيارة الثانية كانت لجامع سيارات تُوفي بحادث سيارة، ودُمرت سيارته البوغاتي بالكامل، لكن تمّت إعادة تجميعها وتصنيعها على مدى عقود لاحقة، ويمتلكها حالياً مصمم الأزياء رالف لورين.

وكان جان بوغاتي؛ يمتلك السيارة الرابعة، لكن لم يُعرف عنها أيّ شيء بعد عام 1938، فلا يعرف ما إذا كان جان بوغاتي؛ باعها إلى أحد سائقي السباقات من أصدقاء بوغاتي أم لا، لكنها نقلت من ملاذها في فرنسا عندما غزا الجيش الألماني منطقة الألزاس.

لكن ما يُعرف هو أنها اختفت منذ ذلك الوقت ولم تظهر حتى الآن، ويعد اختفاؤها واحداً من أعظم الأمور الغامضة وأكبر لغز في تاريخ السيارات.