موقع أبشر الجديد | هنا رابط الإستعلام عن صلاحية الإقامة لوافد و مقيم لسنة 1441 هجريًا

قالت وزارة الداخلية السعودية، أنها توفر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة لوافد أو مقيم في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر موقع أبشر الإلكتروني لسنة 1441 هجريًا، ويذكر أن أوراق صلاحية الإقامة لها أهمية قصوى بالنسبة لكل الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويتعرض الشخص لبعض المشاكل مع الجهات الأمنية في حالة إنتهاء صلاحية إقامته دون أن يبدأ في إجراءات تجديدها.

ونقدم لكم في هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” الطريقة الصحيحة للإستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد نداءات وزارة الداخلية لكل الوافدين والمقيمين بضرورة التأكد من صلاحية الإقامة والحرص على تجديدها في موعدها تجنبًا للوقوع في بعض المخالفات التي يعاقب عليها القانون السعودي.

كيف يمكن الإستعلام عن صلاحية الإقامة ؟

يتم الإستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق موقع أبشر الإلكتروني، والذي يمكن الدخول عليه عن طريق الضغط على الرابط التالي، من هنا، وبعد ذلك إختيار خدمات الأفراد، ومن ثم إختيار خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة بالنسبة لوافد أو مقيم، وهذا من أجل معرفة موعد إنتهاء صلاحية الإقامة ومعرفة كل الشروط والأوراق المطلوبة من أجل تجديد الإقامة في حالة إنتهاءها.

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ويذكر أن وزارة الداخلية السعودية تحرص في الفترة الأخيرة على دعوة المواطنين للإستعلام عن صلاحية الإقامة، وذلك من خلال حملة جديدة للتصدي للمخالفات قد أطلق عليها، وطن بلا مخالف، ومن المتوقع بأن يكون هناك عقوبات وغرامات مالية على كل المقيمن دون إقامة سارية داخل المملكة العربية السعودية.

إستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع أبشر

قالت مصادر داخل وزارة الداخلية السعودية، بأن الإستعلام عن صلاحية الإقامة تعد واحد من الخدمات التي تلقى قبول كبير من جانب الوافدين والمقيمن في المملكة العربية السعودية، والراغبين في تجنب الغرامات والعقوبات التي تصدر من قبل المملكة بحق المخالفين لشروط صلاحية الإقامة.

وعن طريقة القيام بخطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فقط جاءت على النحو التالي ذكره: