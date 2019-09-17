المحافظات السعودية تترقب فعاليات اليوم الوطني الـ 89

تنطلق فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 89 في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر في كافة المحافظات السعودية بتوجيه من الهيئة العامة للترفيه السعودية بتنسيق مع عدد من نجوم الفن الخليجي.

وتتضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 89 نشاطات متنوعة من الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة، بالإضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو بن أحمد باناجه في الرياض خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن هوية اليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة"، مبيّناً أنها جاءت استلهاماً من مقولة ولي العهد (همة السعوديين مثل جبل طويق)، منوهاً بما فيها من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في كافة المجالات.

وقال باناجه:" لدينا العديد من الفعاليات التي ستشمل جميع مناطق المملكة، لنحتفي جميعاً بذكرى هذا اليوم الغالي علينا كسعوديين، فهذه الذكرى بهجة وسعادة للجميع".

وأضاف: "لدينا هذا العام احتفالات الألعاب النارية التي حرصنا أن تكون على مدى أيام الموسم، حيث سيتم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، كما ستقام في جميع مناطق المملكة طوال مدة الموسم احتفالات الهمة التي اشتق اسمها من شعار الموسم همة حتى القمة، وذلك في جميع مناطق المملكة، حيث سيستمتع الزوار بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة".

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وقال: "سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل وذلك من خلال قصة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي تجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا وتطلعاتنا لمستقبلنا الزاهر والواعد".

من بين فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 89 فعالية مملكة النجوم حيث سيتمم إطلاق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الحضور في الكورنيش، مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر.

وتقدم شركة سيرك دو سوليه عرضها المخصص لليوم الوطني السعودي في معرض الظهران اكسبو في المنطقة الشرقية على مدى خمسة أيام تبدأ من التاسع عشر من سبتمبر لمدة ساعة تقدم فيها 12 لوحة فنية، بحسب "العربية نت".

وأوضح باناجه خلال المؤتمر أنه تم تصميم 5 ملتقيات في 5 مدن بواقع ملتقى واحد في كل مدينة، يعرض من خلالها عدد من المتحدثين أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة، حيث سيقام ملتقى الهمة في المدينة المنورة وتبوك يوم 19 من سبتمبر، في حين يقام في أبها وبريدة يوم 21، وفي حائل يوم 23 سبتمبر.

كما تم بناء تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات، من خلال تصميم عدد من التجارب خلال الموسم تناسب مختلف الأذواق، يمكن للجميع اختيار البرامج التي يرغبونها من خلال منصة عيشها.