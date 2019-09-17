لإصابتها بمتلازمة كولن.. أم تُفاجئ بفصل ابنتها من مدرسة دمج عالمية بالرياض وهذا رد فعلها

اشتكت أسرة طالبة تعاني من متلازمة «كولن» من مدرسة دمج عالمية بالعاصمة الرياض، لفصلها الطالبة بعد أسبوع واحد من انطلاق العام الدراسي الجديد بسبب تشوه طفيف في وجهها، حيث تقدمت الأسرة بشكوى لوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان.

وبحسب “عكاظ”، قالت والدة الطفلة إن مسؤولة مسار الدمج قررت فصل ابنتها «لولوة» التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي مبررة قرارها بأن «شكل الطفلة» يثير هلع الطالبات والمعلمات!

وأشارت إلى أن مسؤولة الدمج التي تحمل شهادة الدكتوراه في التربية الخاصة تطاولت عليها بالتجريح اللفظي وقالت “ابنتك ليس لديها عيون وآذان… والمعلمات غير متقبلات لحالتها”.

شرحت الأم حالة طفلتها بالتأكيد أنها تعاني من تشوه بسيط في العينين والأذن ولا تعاني من أي إعاقة عقلية ومتفوقة في دراستها ودرست الصف الأول والثاني ابتدائي في لندن بمدارس دمج هيأت لها كافة العوامل المساعدة.

وأوضحت أن تصرف مسؤولة الدمج في المدرسة تسبب في أذى نفسي للطالبة وللأسرة برغم أنهم سددوا كافة الالتزامات المالية العالية للمدرسة لتعليم ابنتهم.