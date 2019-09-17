“ستاربكس” تعلن تأهل “نجيبة المكي” أول سعودية إلى بطولة...

أعلنت ستاربكس عن تأهل نجيبة المكي إلى بطولة الباريستا على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والتي ستُقام في لندن، وهي أول امرأة سعودية تحصل على هذا التأهل وذلك بعد فوزها في بطولة إعداد القهوة على صعيد الشرق الأوسط. التحقت نجيبة المكي بفريق شركاء ستاربكس، وهو التعبير الذي تطلقه ستاربكس على موظفيها الذين تعدهم أكثر من مجرد موظفين. وعندما فُتح باب التوظيف للبنات وذلك في العام 2018، قادها ذلك لشغفها وحبها للقهوة. وكانت “المكي” قد فازت في بطولتين محليتين في السعودية في إعداد القهوة، الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، لتتأهل بعدها وتتوج بطلة على مستوى المملكة العربية السعودية. واستكملت مشوار نجاحها حيث فازت ببطولة الشرق الأوسط التي أُقيمت في الكويت.

وتتحضر “المكي” للمشاركة في بطولة الباريستا على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي ستستضيفها العاصمة البريطانية لندن، حيث يملؤها الحماس لتعلّم المزيد، وتطمح أن تكون قدوة لزملائها في ستاربكس وأن تنجح في تمثيل العلامة بأفضل صورة. وتقول نجيبة المكي: “فخورة جدًا بأنني أول امرأة سعودية في بطولة الباريستا، وأسعى لأمثل ثقافة بلدنا، المملكة العربية السعودية أفضل تمثيل. بعد فوزي في الكويت، كانت أكثر مرة في حياتي أشعر فيها بالفخر أمام عائلتي وأصدقائي ومدربي وحتى حكّام البطولة. واستعد حاليًا للمشاركة في البطولة في لندن، أعرف أنها ستكون صعبة، لكن إيماني بنفسي ورغبتي في تحقيق هدفي، يشكلان حافزين قويين بالنسبة لي لتحقيق الفوز واللقب”.

وتصف رحلتها في عالم القهوة، فكانت بدايتها في ستاربكس، انخرطت بعدها في برنامج “خبير القهوة” ، فكانت أول فتاة في المملكة العربية السعودية تحصل على شهادة “خبير القهوة”. هذا الأمر ساعدها على تطوير عملها ومهاراتها فيما يتعلق بفن اللاتيه إلى تذوق القهوة ومعرفة كل المعلومات العامة عنها وصولاً إلى كيفية تدريب زملائها على تحضيرها. “القهوة كانت وستظل دائمًا نقطة انطلاقي”، هكذا تختصر نجيبة المكي، علاقتها بعالم القهوة وعشقها لها. وانطلقت بطولة إعداد القهوة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2014، لتصبح تقليدًا سنويًا حيث تتنقل في مدن أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والولايات المتحدة، ويتنافس شركاء ستاربكس، حول العالم في عرض مهاراتهم وشغفهم العميق بالقهوة، لتحقيق حلمهم والمنافسة في المسابقة العالمية الختامية للحصول على اللقب.