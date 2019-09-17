«الجوازات» توضح كيفية الخروج النهائي رغم استمرار الإقامة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، كيفية الخروج النهائي قبل نهاية الإقامة بعدة أيام.

وأجابت المديرية عن تساؤل ورد إليها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه السائل: «هل باستطاعتي إصدار خروج نهائي قبل نهاية الإقامة بعدة أيام، وكم الفترة التي أستطيع فيها المغادرة بعد انتهاء تاريخ الإقامة».

وردّت «الجوازات» على ذلك بالقول: «بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي قبل نهاية صلاحية هوية مقيم، وتشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم».

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في شأن آخر، أعلنت مديرية الجوازات - أمس الإثنين - الخطة السنوية لأعمالها في موسم حج 1440هـ، المتضمنة مرحلتا القدوم والمغادرة في مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

وقالت إنّه تمّ دعم وتجهيز المنافذ الدولية بقوات للدعم والمساندة؛ لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بتوفير الكوادر البشرية والأجهزة المتطورة المخصَّصة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.

وبيَّنت «الجوازات» أنّ خططها شملت الجوانب الإدارية والميدانية والإعلامية في المواقع المخصصة لاستقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام، ومواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة.