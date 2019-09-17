شرطة الرياض تطيح بـ3 متهمين ارتكبوا 5 جرائم سرقة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين لارتكابهم جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم شرطة الرياض المقدم شــاكر بـن سليمان التويجري قوله إنَّ نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية.

وأضاف المتحدث أنّ قيمة المسروقات تجاوزت مبلغ الـ100 ألف ريال، موضّحًا أنّه من خلال إجراءات الاستدلال الأوَّلية المتخذة بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأكّدت «شرطة الرياض» حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنّ الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.