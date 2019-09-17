6 تنبيهات من «الأرصاد» تحدد خريطة الأمطار الرعدية والرياح الترابية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لرياح نشطة مثيرة للأتربة، وهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن مناطق مكة المكرمة (الخرمة، القنفذة، الليث، الموية، بحرة، تربة، خليص، رابغ، رنية)، وتبوك (البدع، الوجه، أملج، ضباء)، والمدينة المنورة (ينبع) تشهد رياحًا سطحية نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية حتى السادسة مساءً.

وتهطل أمطار رعدية وتنشط رياح سطحية ويتدنى مدى الرؤية على مناطق الباحة (الباحة، الحجرة، المخواة، المندق)، وجازان (الدائر، الدرب، الريث، هروب)، وعسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل).

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، توقعت فيه تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح نشطة على مرتفعات «جازان وعسير والباحة» حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على وسط المملكة وشرقها وغربها.