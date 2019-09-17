بالصور.. 48 مخالفة للاشتراطات البلدية بالمخابز وأفران «التميس» بالطائف

رصدت الفرق الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف؛ 48 مخالفة صحية ونظامية خلال جولات رقابية على المخابز وأفران التميس بالمحافظة؛ وذلك ضمن برنامج رقابي مخصص لمتابعة الأنشطة الغذائية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية، أنها خصصت برامج مختلفة للرقابة شملت المخابز وأفران التميس والمطاعم والمطابخ والمغاسل ومحلات بيع المواد الغذائية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وبيَّنت أن مراقبي الإدارة العامة لصحة البيئة ضبطوا مخالفات متنوعة للاشتراطات؛ منها سوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى النظافة العامة، وسوء التهوية بأماكن التحضير، وتدني مستوى أدوات الإعداد والتجهز، ومخالفات صحية أخرى.

وكانت الفرق الرقابية قد بدأت برنامجها بجولات على المخابز وأفران التميس بأحياء وسط الطائف. وتستمر الحملة حتى تغطية كافة أحياء المدينة، بالتزامن مع جولات أخرى تنفذها الفروع البلدية على الأنشطة التجارية الأخرى للتأكد من التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وتتعامل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية مع المخالفين بتطبيق الغرامات الرادعة بحقهم، مع إلزامهم بتصحيح المخالفات. وتراقب فرق المتابعة اليومية أعمال المنشآت المخالفة التي تم إشعاراها بتصحيح المخالفات حتى تتم معالجة كافة الملاحظات المرصودة.