السعودية اليوم / بلدية أحد المسارحة تبحث سير المشروعات الجاري تنفيذها مع المقاولين



أحد المسارحة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

التقي رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة الدكتور سالم بن علي آل منيف أمس، مقاولي المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالبلدية، بحث الموضوعات المتعلقة بسير المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في المحافظة والقرى التابعة لها ونسبة إنجازها، وتقييم الأعمال المنجزة، واقتراح الحلول للمعوقات التي تعترض المشروعات المتعثرة.

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور آل منيف، ضرورة التقيد بالاشتراطات الفنية والمواصفات المطلوبة، حاثاً الجميع على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية.

// انتهى //

11:28ت م

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