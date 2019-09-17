السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقيم معرضًا تعريفيًا موجه للمرأة بعرعر



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أقامت الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية معرضًا تعريفيًا بخدماتها موجه للمرأة

يأتـي ذلك ضمن حملة "هويتي انتمائي"، الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى الـ 6 من شهر صفر المقبل، لتعريف الزوار على الخدمات النسائية المقدمة لهم، وأهمية بطاقة الهوية الوطنية، وكيفية استخراجها، وشرح طريقة التجديد والتبليغ في حال فقدها, إضافة إلى تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية المحافظة على الأوراق الثبوتية وعدم رهنها، ووجوب تسجيل الواقعات المدنية فور حدوثها.

ووفر المعرض خدمة التسجيل في منصة الخدمات الالكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر" مع شرح مفصل عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة عبر منصة "أبشر"، إضافة إلى الإجابة عن جميع استفسارات الزوار.

// انتهى //

11:22ت م

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الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأقامت الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية معرضًا تعريفيًا بخدماتها موجه للمرأة السعودية في "عرعر مول" بمدينة عرعر.يأتـي ذلك ضمن حملة "هويتي انتمائي"، الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.ويهدف المعرض الذي يستمر حتى الـ 6 من شهر صفر المقبل، لتعريف الزوار على الخدمات النسائية المقدمة لهم، وأهمية بطاقة الهوية الوطنية، وكيفية استخراجها، وشرح طريقة التجديد والتبليغ في حال فقدها, إضافة إلى تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية المحافظة على الأوراق الثبوتية وعدم رهنها، ووجوب تسجيل الواقعات المدنية فور حدوثها.ووفر المعرض خدمة التسجيل في منصة الخدمات الالكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر" مع شرح مفصل عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة عبر منصة "أبشر"، إضافة إلى الإجابة عن جميع استفسارات الزوار.// انتهى //11:22ت م0052

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.