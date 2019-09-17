السعودية اليوم / جمعية "الكوثر" تختتم قافلتها الصحية المتنقلة بمستشفى القحمة العام



أبها 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت جمعية "الكوثر" الصحية بمنطقة عسير أمس، بمشاركة نادي الطب والإبداع بجامعة الملك خالد، القافلة الصحية متعددة التخصصات بمستشفى القحمة العام، وذلك ضمن برامج القوافل الصحية التي تنظمها الجمعية لعام 2019م.

واشتملت القافلة على 5 عيادات متخصصة تشمل تخصصات طب الأسرة، والعيون، والجلدية، استفاد منها 145مشاركاً من الرجال والنساء والأطفال، منها 30 حالة تم تحويلها إلى مستشفيات حكومية وخاصة، ضمن برنامج العلاج الخيري بالجمعية.

يذكر أن القافلة شارك فيها عدد من الاستشاريين السعوديين، في تخصصات طبية مختلفة من متطوعي الجمعية بلغ عددهم (30) متطوعاً ومتطوعة و(10) متطوعين من نادي الطب بالجامعة، إضافة إلى مشاركة استشاري الجلدية الدكتور صالح بن مسفر الغامدي، واستشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد بن عوض الشهري، واستشاري أمراض طب الأسرة الدكتور عادل بن علي ناصر، وأخصائي طب الأسرة الدكتور علي عبدالمانع عوض، وأخصائي البصريات خالد بن ناصر مرعي.

// انتهى //

11:17ت م

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