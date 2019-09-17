السعودية اليوم / سمو أمير الباحة : يجب توعية طلابنا وطالباتنا مما يرصد لهم أعداء الوطن وغرس مفاهيم الوطنية الصادقة في قلوبهم

الباحة 18 محرم 1441هـ الموافق 17 سبتمبر 2019م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام ورعاية بالتعليم ، مشيراً سموه أن ذلك يؤكد إيمانهم بدور التسلح بالعلم والمعرفة لتحقق مؤسساتنا التعليمية أهدافها التربوية والعملية.وأشاد سموه خلال استقباله أمس بالمركز الحضاري بمدينة الباحة في جلسته الأسبوعية " الاثنينية " التي خصصت لمسئولي ومسؤولات التعليم في المنطقة بجميع أقسامه ومراحله وعدد من الأكاديميين والأكاديميات وطلاب وطالبات المنطقة بما تعيشه بلادنا من أمن ورخاء وازدهار ، مؤكداً سموه بأنه يستوجب منا المحافظة على هذه النعم وتوعية المجتمع بمكتسبات الوطن.وقال الأمير حسام بن سعود : يجب علينا أن نقف سداً منيعاً ضد الأبواق الهدامة وأن نكون مصلحين في أنفسنا ومجتمعنا ، وأن نحذر طلابنا وطالباتنا مما يرصد لهم أعداء الوطن وتوعيتهم وتبصيرهم وغرس مفاهيم الوطنية الصادقة في قلوبهم حتى نخرج سواعد تسهم في بناء هذا الوطن الغالي الذي ننعم بأمنه وأمانه وخيراته" .وأشار سمو أمير منطقة الباحة إلى أن الجلسة جاءت للاطلاع على الاستعدادات القائمة لبداية العام الدراسي الجديد والجهود التي بذلت لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ، لتهيئة المدارس والمعامل بالتعليم لنواكب الرؤيةّ الطموحة والتي جعلت من الإنسان السعودي هدفاً لها وفي أولويات سلمها لترتقي به أعالي المجد .وأعرب سموه في ختام كلمته عن تمنياته لجميع أبناءه وبناته بالمنطقة كل التوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى الدرجات لتتواصل هذه المسيرة المباركة من العملية التعليمية التربوية ، رافعاً بالغ الشكر والامتنان لحكومتنا الرشيدة " أيدها الله " على ما توليه من اهتمام ورعاية كبيرين بالتعليم الجامعي والعام والمهني ، داعياً الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وان يديم أمننا واستقرارنا .‏ وتخلل الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة وبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة لمعالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، نوه فيها بما حظيت به جامعة الباحة من دعم سخي من حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيداً بالمتابعة الكريمة والتوجيه الحثيث من سمو أمير منطقة الباحة، الأمر الذي يفرض على الجامعة استشعار مسؤوليتها الجليلة لتكون جزءً فاعلاً، ومؤثّرًا، ومشاركًا في تقديم خدماتها التعليميّة، والأكاديميّة، والبحثيّة، والمجتمعيّة؛ لخدمة منطقة الباحة, فضلاً عن خدمة هذا الوطن الغالي.وبين معالي مدير جامعة الباحة أن جامعة الباحة التي بلغ القبول فيها لهذا العام أكثر من 5000 ألف طالب وطالبة ، أنهت إعادة بناء وتحديث خطتها الإستراتيجية، وما يرتبط بها من رؤية، ورسالة، وأهداف، وإعادة هيكلة برامجها الأكاديميّة، سواء على مستوى درجة البكالوريوس، أو الماجستير، أو على مستوى ما تقدّمه من دبلومات عليا ومتوسطة، مؤكداً بأن الجامعة تسعى لربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، وإسهامًا منها لتنمية الوطن بالكوادر الشّابة المؤهّلة.وأشار إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقات، والشراكات، ومذكّرات التفاهم مع بعض الوزارات والإدارات الحكوميّة، والجهات الخيريّة بهدف الاستفادة من إمكانيات الجامعة في المشاركة المجتمعية سواء كانت بشريّة، أو علميّة، أو بحثيّة ، معرباً عن شكره باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة، لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، على دعمهم المتواصل للجامعة، ولسمو أمير المنطقة على عنايته ومتابعته ورعايته للجامعة.// يتبع //11:00ت م0046

عام / سمو أمير الباحة : يجب توعية طلابنا وطالباتنا مما يرصد لهم أعداء الوطن وغرس مفاهيم الوطنية الصادقة في قلوبهم/ إضافة أولى واخيرة

بعدها ألقى مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني كلمة بين فيها ما شهده انطلاق العام الدراسي الجديد من تميز وجدية بعد استكمال جميع جوانب الاستعداد والتهيئة لتحمل روح المبادرة والعطاء المتجدد التي تحققت بفضل الله تعالى ثم بفضل ما يوليه سموه للتعليم من عناية ورعاية ودعم وتشجيع ، مشيراً إلى انتظام أكثر من 85 ألف طالب وطالبة بالمنطقة على مقاعد الدراسة من أول يوم دراسي وكان في استقبالهم أكثر من 18 ألف معلم ومعلمة في نحو 977 مدرسة في جميع المراحل التعليمية .

وأضاف الدكتور الزهراني أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد سبقه عمل دؤوب وجهد منظم لاستيفاء جميع متطلبات العملية التعليمية من بيئات تعليمية جاذبة وبيئات صفية مهيأة وتدريب مهني فاعل لكافة فئات العمل في الميدان التربوي ، فضلاً عن المقررات الدراسية وكافة التجهيزات المدرسية اللازمة .

وأوضح بأن الإدارة تنفذ عدد من المبادرات البناءة المتمثلة في عدد من البرامج والأنشطة التعليمية والتربوية الهادفة إلى غرس القيم والمبادئ في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وقيم المواطنة بما يعزز لديهم مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقادتهم - حفظهم اللّه - وينمي مهاراتهم المتنوعة بأحدث الطرق والأساليب التربوية لتجعل منهم أعضاء فاعلين في خدمة دينهم وتنميةٍ وطنهم ، وانطلاقاً من أهمية العمل الفاعل على تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030 .

بعد ذلك ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني كلمة بين فيها بأن الطاقة الاستيعابية للملتحقين ببرامج التدريب التقني والمهني في الباحة بلغت ما نسبته 19.7% هذا العام عن نفس الفترة من العام الماضي ، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد قناعة كثير من أبناء وبنات المستقبل المشرق للكوادر الفنية والتقنية المؤهلة في بناء مستقبل هذا الوطن الشامخ وفي ظل قيادته الحكيمة.

واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة والمنشآت التدريبية التابعة لها خلال العام المالي الحالي 2019م ، والتي تحققت بفضل الله ثم بفضل توجيهات سمو أمير المنطقة الدائمة لقطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة ، حيث تم توسيع قاعدة التدريب التقني والمهني بشكل كمي ونوعي ليغطي ويخدم كافة المستهدفين في السراة وتهامة والبادية.

وبين أنه تم الإعداد لتقديم أي خدمة متاحة استناداً لدراسات إحصائية بالتعاون مع هيئة الإحصاءات العامة وإدارات التعليم وعدد من الجهات ذات العلاقة ، وتم في غالبيتها استخدام نموذج العمل العالمي ( Business Model ) لمشاريع ترقية قسم الحاسب الآلي ببلجرشي التابع للمعهد الصناعي الثانوي بالباحة إلى قسم حاسب آلي تخصص دعم فني في فرع الكلية التقنية ببلجرشي ليصبح دبلوم عالي ليضيف نسبة إقبال على التدريب فيه بنسبة 66% بداية هذا الفصل ، ونقل برنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين من مقره السابق في الكلية التقنية بمركز بهر إلى مقره الجديد في مبنى الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة حيث كانت نسبة التسجيل فيه 61% وأما بداية هذا الفصل فقد بلغت 106% .

وأشار القرني أن منجزات الإدارة تضمنت تحوير مشروع مبنى المعهد الصناعـي الثانوي للبنين بقلوة ليصبـح كلية تقنية للبنات ، وحصول الإدارة والمنشآت التابعة لها على المركز الأول في قياس رضا المستفيدين على مستوى المملكة العربية السعودية ، وتدشين وتشغيل عدد من المنشآت التدريبية بداية العام بقيمة إجمالية تجاوزت 167 مليون ريال ، وتخريج عدد 1622 خريجاً وخريجة لسوق العمل ، وحصول إدارة التدريب الأهلي التابعة للإدارة على تقييم خمسة نجوم وهي الدرجة الأعلى للمنشآت ذات الأنشطة التجارية.

وأبان أن الإدارة وقعت مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية بالباحة تهدف إلى توفير الفرص الوظيفية لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، والتنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبين جامعة الباحة بهدف خلق المواءمة بين مخرجات التدريب التقني والمهني وبين متطلبات وبرامج الجامعة التي سيتم توقيعها برعاية سمو أمير المنطقة خلال الفترة القريبة المقبلة .

وفي ختام الاستقبال شرف الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي وامين منطقة الباحة الدكتور على بن محمد السواط .

// انتهى //

11:00ت م

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