السعودية اليوم / السفير الثقفي يقلّد الملحق العسكري بجاكرتا رتبته الجديدة



جاكرتا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

قلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي أمس، الملحق العسكري بجاكرتا العقيد محمد التويجري رتبته الجديدة "عميد ركن"، وذلك في مقر السفارة بجاكرتا.

وهنأ السفير الثقفي العميد التويجري على الثقة الملكية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

بدوره قدّم التويجري شكره للسفير الثقفي، داعيا الله - عز وجل - أن تكون الثقة الملكية دافعاً لبذل الجهود لخدمة الدين والمليك والوطن.

// انتهى //

10:49ت م

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